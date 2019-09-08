Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'in teknik direktörü Prosinecki istifa etti
Son Dakika Spor Haber

Bosna Hersek'in teknik direktörü Prosinecki istifa etti

1 saat önce

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, milli takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bosna Hersek'in teknik direktörü Prosinecki istifa etti, System.String[]

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, milli takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bosna Hersek'in, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya geldiği maçı 4-2 kaybetmesi üzerine Hırvat teknik adam istifa ettiğini söyledi.

Deplasmanda oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Prosinecki, Ermenistan'ın hak ederek kazandığını ifade ederek, "Kendimize göre gol olanaklarımız oldu ancak yapamadık. Şimdi bunları konuşmanın bir önemi yok. Bosna Hersek Avrupa'ya gidemiyor." dedi.

Prosinecki, hedefinin EURO 2020 olduğunu söyleyerek, "Tüm şansımızı yitirdik. Kendimi sorumlu hissediyor ve istifa ediyorum." diye konuştu.

Bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran deneyimli teknik adam Posinecki, 2018'in başından bu yana Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı.

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek, 6 maçta 7 puan topladı.

A Milli Futbol Takımı, Bosna - Hersek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Moldova-Türkiye maçını Davide Massa yönetecek
Milli sporcunun 'yan baktın' kavgası cinayetle sonuçlandı İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı! Milli kick boksçunun yan baktın kavgası cinayetle sonuçlandı! Olay kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 21:20:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'in teknik direktörü Prosinecki istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]