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Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

29.05.2021 17:42
Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi, System.String[]

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bulunan Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bulunan Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoor, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek halkına Filistinlilere gönderdikleri destek ve dayanışma mesajlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Namoor, Filistinlilerin istedikleri tek şeyin kendilerine ait bir devlet olduğunu vurgulayarak, barış istediklerini ifade etti.

Bosna Hersek Filistinliler Birliği Başkanı Majed Maarouf da Filistin halkının "barışa hasret" olduğunu anımsatarak, "Bizler ateşkese rağmen barış için mücadele etmeliyiz. İşgalci İsrail'e saldırılarını sonlandırması çağrısında bulunmalıyız. Filistin halkı, tıpkı dünyadaki diğer insanlar gibi barış ve refah içinde yaşamayı hak ediyor." diye konuştu.

Maarouf, "Filistin halkı, Avrupa'dan kaçan Yahudilere kucak açtı. Onlara Filistin vatandaşlığı ve sıcak bir yuva verdi. Ancak onlar zamanla ev sahibine dönüşüp bizleri sığınmacılara dönüştürdü." dedi.

İsrail işgalinin 70 yıldır devam ettiğine dikkati çeken Maarouf, "Filistin ve Filistin felaketi modern dünyanın ayıbıdır." ifadesini kullandı.

Gösteriye katılan Filistinli Tamer Albedarin da Tuzla'ya 2008 yılında eğitim görmek için geldiğini ve Filistin'de ölen babasının cenazesine gidemediğini anlattı.

İsrail'in, Batı Şeria ve Gazze halkına yönelik saldırılarını kınayan Albedarin, İsrail'in aradan 70 yıl geçmesine rağmen henüz belli sınırlara sahip olmadığını söyledi.

Filistin'de yaşadığı dönemde yaşam güvenliğinin olmadığına işaret eden Albedarin, "Evden çıkmaktan korkardık. Çıktığımız zaman bir daha eve dönüp dönemeyeceğimiz belli değildi. Babam 2008 yılında öldü, korkumdan cenazesine bile gidemedim." değerlendirmesinde bulundu.

Srebrenitsa, Filistin, İsrail, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


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