Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde duvara Rusya bayrağı çizildi - Son Dakika
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Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde duvara Rusya bayrağı çizildi

12.04.2022 12:56
Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde duvara Rusya bayrağı çizildi

Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde, Rusya'ya destek amaçlı, bir duvara Rusya bayrağı çizildi.

Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde, Rusya'ya destek amaçlı, bir duvara Rusya bayrağı çizildi.

Aşırı sağcı Sırpların oluşturduğu "Delije Vişegrad" isimli grubun Facebook profilinde paylaştığı resimlerde, duvarda Rusya bayrağının yanı sıra Ukrayna'daki Rus Ordusunun kullandığı "Z" sembolünün de çizildiği görülüyor.

NATO karşıtı çizimlerin de paylaşıldığı profilde, "Sırplar ve Ruslar sonsuza kadar kardeştir" ve "NATO'ya asla" sloganları da paylaşıldı.

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Facebook, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde duvara Rusya bayrağı çizildi - Son Dakika


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