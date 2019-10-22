Bosna Hersek'in yeni büyükelçilik binasının açılışı yapıldı

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak, "Türkiye, Bosna Hersek'in ve bölgenin çok önemli bir ortağı. Eminim ki yeni elçilik binasının açılışı, hem Bosna Hersek hem de Türk halkı için birçok iyi çalışmaya vesile olacak." dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliğinin Paris Caddesi'ndeki yeni binasının açılışı yapıldı. Açılış törenine, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Crnadak, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Crnadak, burada yaptığı konuşmada, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Türkiye, Bosna Hersek'in ve bölgenin çok önemli bir ortağı. Eminim ki yeni elçilik binasının açılışı, hem Bosna Hersek hem de Türk halkı için birçok iyi çalışmaya vesile olacak." dedi.

Türkiye'nin daima Bosna Hersek'i desteklediğinin altını çizen Crnadak, iki ülkenin ekonomi ve ticaret alanlarında ilerleme kaydedebilmek için birlikte çalışması gerektiğine dikkati çekti.

Crnadak, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması çok fazla zaman almayacaktır." diye konuştu.

Dış ticaret alanının yanı sıra diğer birçok alanda ikili iş birliğinin sürmesi temennisinde bulunan Crnadak, "Özellikle et ihracatı konusunda iki ülke arasında var olan iyi uzlaşının sürmesini umuyoruz çünkü bu Bosna Hersek'in ekonomisine katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Crnadak, Bosna Hersek ve Sırbistan için oldukça önem taşıyan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesine verilen destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

"Türkiye, Bosna Hersek'in istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da, Türkiye ile Bosna Hersek arasında ortak tarihe dayanan güçlü dostluğun bulunduğuna işaret ederek, Türkiye'de yaşayan Bosna-Hersek kökenli çok sayıda vatandaşın, iki ülke arasında köprü vazifesi gördüğünü ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kasapoğlu, "Türkiye, Bosna Hersek'in istikrarını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarında Bosna Hersek'in yanındadır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında mükemmel seviyedeki ikili ilişkilerin ekonomik ve ticari alana yansıdığını görmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Kasapoğlu, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmadan önce 70 milyon dolar olan toplam ticaretinin halihazırda 700 milyon dolara yaklaştığını söyledi.

Kasapoğlu, mevcut potansiyeli yansıtmayan bu rakamı, 1 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'te çalışmalarını sürdüren tüm kurumlarımız, ülkenin ekonomik kalkınması ve pozitif gündemini destekleme yönünde azami gayret sarf etmektedir. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve diğer tüm kurumlarımızın, paylaşmaktan kıvanç duyduğumuz ortak mirasımızın yaşatılması noktasındaki çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bosna Hersek'in de FETÖ ile mücadelemizde göstermiş olduğu dayanışma için teşekkür ediyor ve bu konuda desteklerinin devam etmesini bekliyoruz."

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç, elçiliğin yeni binasının iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, açılışa katılan davetlilere teşekkür etti.

Açılışta Bosna Hersek'e özgü yemekler ikram edildi.