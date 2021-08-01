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Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilci Christian Schmidt görevine başladı - Son Dakika

Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilci Christian Schmidt görevine başladı

01.08.2021 13:02
Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilci Christian Schmidt görevine başladı, System.String[]

Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilcisi Alman siyasetçi Christian Schmidt görevi devraldı.

Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilcisi Alman siyasetçi Christian Schmidt görevi devraldı.

Bosna Hersek'teki Barış Uygulama Konseyi (PIC) üyesi ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan oylamada yüksek temsilci seçilen Schmidt'in Bosna Hersek'in istikrarına katkı sağlaması bekleniyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Schmidt'in Almanya'da bulunduğu görevlerde "tartışmalı" kararlar aldığı ifade edilirken, Bosna Hersek'teki Sırplar tarafından da desteklenmediği belirtildi.

Görevini 12 yıldır sürdüren eski Yüksek Temsilci Valentin Inzko ise 23 Temmuz'da "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa" çıkartarak, Boşnakların uzun zaman beklediği bir karara imza atmıştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl Birleşmiş Milletlere (BM) Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilci Christian Schmidt görevine başladı - Son Dakika


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