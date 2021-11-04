Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç, Mardin'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç, Mardin Valiliğini ve müftülüğünü ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle valiliğe gelen Kavazoviç, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Ziyarette konuşan Vali Demirtaş, heyeti medeniyetlerin kesişim noktası ve huzur kenti Mardin'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bosna Hersek vatandaşlarına kardeş gözüyle baktıklarını ifade eden Demirtaş, "Biz de inşallah uygun bir zamanda Bosna Hersek'i ziyaret etmekten büyük bir onur duyarız. Oradaki kardeşlerimizle olmak, onlarla hasbihal etmekten mutlu olacağız." dedi.

Kavazoviç ise Mardin'in birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Buradaki birlikteliğin gelişmesinin ve dünyaya yayılmasının bütün insanların ortak bir görevi olduğunu belirten Kavazoviç, şöyle konuştu:

"Saraybosna ve Mardin'in birçok ortak noktası var. Bu noktalarda birleşebilir ve güzel iş birliği yapabiliriz. Bunları görüştük Valimizle. Çok teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda Bosna'ya davet ettik. Çok kültürlü, çok medeniyetli bir yerde bulunmak bizim için bir şanstı. Burada yaşamak da bir şans. Bunu geliştirmek hepimizin görevidir. İnsanlığa barışı getirmenin yolu budur."

Ziyarette Gorajde Müftüsü ve Tercüman Remzija Ef. Pitiç, Sabor Meclisi Eski Başkanı Hasan Çengiç, Reisu'l Ulema Özel Kalem Müdürü Rıfat Fetiç, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Vekili Salih Gör ve Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de yer aldı.

Kavazoviç daha sonra heyetle müftülüğü ziyaret ederek İl Müftüsü Çelik ve din görevlileri ile bir araya geldi.