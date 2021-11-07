Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç, kentteki inanç turizminin önemli merkezlerini ziyaret etti.

Şanlıurfa İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kavazoviç ve beraberindeki heyet, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın eşlik ettiği heyet, daha sonra Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezdi.

Eyyübiye ilçesinde Hz. Eyyüp'ün çile çektiği rivayet edilen makamı da ziyaret eden heyet, ardından ilk İslam Üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu Harran ilçesinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kavazoviç, "Şanlıurfa, dinimizde çok önemli yeri olan kadim bir şehirdir. Burası nice peygamberlere ev sahipliği yapmıştır. Şehrin her tarafı tarih dolu. Bu şehrin sakinleri bu kutsal toprakları korumakla şereflendirilmişlerdir. Şanlıurfa'daki misafirperverliklerinden dolayı başta Valimiz Abdullah Erin ve diğer yetkililere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.