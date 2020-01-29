Bosna Hersek İslam Birliği'nden Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İslam Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek genelinde ve Boşnak diyasporasının bulunduğu ülkelerdeki tüm camilerde bu hafta cuma namazı sonrası depremzedeler için yardım toplanacağı duyuruldu.

Bosna Hersek'in her zaman Türkiye ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Hayatın getirdiği zor dönemlerde Allah'a sığınıyoruz. Allah, sabredenlerin yanındadır." ifadesine yer verildi.