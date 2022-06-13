Bosna Hersekli liderler Brüksel'de varılan siyasi uzlaşıyı değerlendirdi

Bosna Hersekli liderler, barış ve istikrar ortamını korumak ve AB üyeliği perspektifine odaklanmak için varılan siyasi uzlaşının üyelik yolunu kolaylaştıracağını söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, ülkede bir yıldan uzun süredir devam eden krize rağmen olumlu bir sinyal verildiği için memnun olduğunu, varılan uzlaşının Bosna Hersek'in AB üyelik yolunu kolaylaştıracağını ifade etti.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir Izetbegovic, Brüksel'deki uzlaşı ile kurumların daha iyi çalışacağına işaret ederek, "Avrupa yolunda önemli bir adım. Umuyorum ki daha önce yapılan ve büyük olumsuzluklara neden olan gereksiz engellemelerin önüne geçer." dedi.

Konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik ise Brüksel'de herhangi bir imzanın atılmadığını belirterek, "Hukuki bir bağlayıcılığı yok. Siyasi ve ahlaki anlamda ancak saygı duyduğumu söyleyebilirim." diye konuştu.

Konseyin Hırvat üyesi Zeljo Komsic, varılan uzlaşının ilerleme olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Bosna Hersek'in kısa sürede aday statüsüne ulaşmasını temenni etti.

Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic de uzlaşı metninde "iki küçük" düzeltme yapılması önerisinde bulunarak, bu düzeltmelerin yapılması durumunda uzlaşıyı kabul edeceğini kaydetti.

Brüksel'deki siyasi uzlaşı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Zeljko Komsic, Milorad Dodik, Sefik Dzaferovic ve parlamentoda temsil edilen siyasi parti liderleri ile Brüksel'de bir araya geldi.

Taraflar, "barışçıl, istikrarlı, egemen ve bağımsız işlevsel bir Avrupalı Bosna Hersek devletini" korumak ve inşa etmek, hukukun üstünlüğü, özgür ve demokratik seçimlerin yapılması, her seviyede demokratik kurumların geliştirilmesi, AB'nin ilkeleri ve değerleri ve ülkenin geleceğinin AB üyeliğinde olduğu" üzerinde anlaşmaya vardı.

Ayrıca ülkenin AB üyeliği için belirlenen 14 maddenin sağlanmasının öneminin altını çizen taraflar, 6 ay içinde bu amaç için gerekli reformların yapılmasında uzlaştı.

2 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerin etkin ve düzenli biçimde yapılması için gerekli adımları atma konusunda hemfikir olan taraflar, seçim kampanyalarının adil, yapıcı, nefret ve ayrıştırıcı söylemden uzak biçimde sürdürülmesinde ve seçim sonrasında da yapıcı diyaloğun sürmesinde anlaştı.

AB'nin barış gücü misyonu EUFOR Althea'nın görev süresinin uzatılmasının ülkenin güvenliği için önemini vurgulayan taraflar, yolsuzlukla ve organize suçlarla mücadele, kamu hizmetlerinde liyakatin sağlanması, kamu ihale kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunların uygulanması gibi konularda da anlaşmaya vardı.