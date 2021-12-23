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Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri Saraybosna'da çocuk yurdunu ziyaret etti - Son Dakika

Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri Saraybosna'da çocuk yurdunu ziyaret etti

23.12.2021 13:16
Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri Saraybosna'da çocuk yurdunu ziyaret etti

Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri, Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "SOS Çocuk Yurdu"na ziyarette bulundu.

Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri, Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "SOS Çocuk Yurdu"na ziyarette bulundu.

Maarif Okulları öğrencileri, "SOS Çocuk Yurdu"nda kalan yaşıtlarını sevindirmek için ebeveynleri, öğretmenleri ve okul yöneticileriyle çocuklara hediyeler getirdi.

Ziyarete, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme ve Bosna Hersek Maarif Okulları Müdürü Yakup Gül de katıldı.

Gül, Bosna Hersek Maarif Okulları ile SOS Çocuk Yurdu arasında böyle etkinlikler yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu etkinliklerin devamının gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Saraybosna, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri Saraybosna'da çocuk yurdunu ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri Saraybosna'da çocuk yurdunu ziyaret etti - Son Dakika
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