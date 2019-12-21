Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Bajevic oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Bajevic oldu - Son Dakika Spor

Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Bajevic oldu

6 saat önce

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın Robert Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Dusan Bajevic getirildi.

Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Bajevic oldu, System.String[]

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın Robert Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Dusan Bajevic getirildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bajevic'in, yönetim kurulunun ortak kararıyla bu göreve en uygun isim olarak belirlendiği ifade edildi.

Yeni teknik direktörün, ocak ayında düzenlenmesi planlanan basın toplantısıyla resmi olarak tanıtılacağı kaydedildi.

Futbol kariyerine Velez Mostar'da başlayarak uzun yıllar Yugoslavya Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen 71 yaşındaki Bajevic, Yunanistan Ligi'nde 10 yıl boyunca aralarında AEK ve PAOK'un da bulunduğu çeşitli takımları çalıştırdı.

Robert Prosinecki, Bosna - Hersek, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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