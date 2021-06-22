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"Bosna Hersek NATO üyeliğinde son virajda" - Son Dakika

"Bosna Hersek NATO üyeliğinde son virajda"

22.06.2021 11:19

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve beraberindeki heyeti ağırladı. Büyükelçi Alagiç, Bosna Hersek'in NATO üyeliği sürecinin son aşamaya geldiğini belirterek, "NATO üyeliği Bosna Hersek'te yeni fırsatlar oluşturacak" dedi.

Oda hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Alagiç ve Bosna Hersek Bursa fahri konsolosu Muzaffer Çilek'i, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, yönetim kurulu üyeleri Muhsin Koçaslan ve Yüksel Taşdemir, divan katibi Gülçin Güleç ağırladı. Bursa'nın ihracat ve katma değerli üretim performansı ile Türkiye'nin büyüme hamlesine en üst düzeyde katkı sunan şehirlerin başında geldiğini belirten Şener, "Balkan coğrafyamızın önemli ülkelerinden olan Bosna Hersek ile önemli bir ticaret hacmimiz var. Bosna Hersek'e ihracat yapan firma sayımız 300'ün üzerinde. Özellikle Bursa ve Bosna Hersek arasında benzer birçok yön var. Fakat ekonomik ilişkilerimiz hala yeterli değil. Aşı uygulamalarının yaygınlaşması ve pandeminin etkisinin minimuma indirilmesiyle Bursa ve Bosna Hersek arasında ticareti artıracak etkinlikler planlamalıyız" dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na daha önce farklı programlar kapsamında ziyarette bulunduğunu belirterek, BTSO'nun firmalara vizyon katacak önemli projelere imza attığını vurguladı. Alagiç, Bursa iş dünyası temsilcileriyle Bosna Hersek arasındaki ekonomik işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da artacağına inandığını dile getirdi. Bosna Hersek'te imalat sanayi üretiminin bu yılın ilk 4 ayında önemli artış gösterdiğini, turizm sektöründe de özellikle son 10 yılda yüzde 30 büyüme kaydedildiğini ifade eden Alagiç, "Ülkemizde Türkiye için önemli fırsatlar var. Avrupa'nın tam ortasındayız. Turizm alanında ülkemize önemli bir ilgi var ama otel ve restoran niteliği bakımından istediğimiz düzeyde değiliz. Bu noktada yeni yatırımcılara ihtiyacımız var. Yatırımcılar için devletimizin destekleri mevcut" ifadelerini kullandı.

"620 milyonluk pazarın merkezindeyiz"

Bosna Hersek'in NATO üyeliği sürecinin sona yaklaştığını belirten Alagiç, "NATO üyeliği bizim için çok önemli. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Üyelik sürecinin tamamlanması ülkemize değer katacaktır." dedi. Dünyada hızla güçlenen bir rekabet ortamının olduğunu kaydeden Alagiç, Bosna Hersek'in stratejik konumu ile bölgede ekonomik olarak gelişmesini istikrarlı bir şekilde artıran bir ülke olduğunu vurguladı. Türk iş insanlarının Bosna Hersek'e daha fazla yatırım yapmasını, daha çok mal satmasını istediklerini belirten Alagiç, "620 milyonluk bir pazarın tam merkezindeyiz. Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ülkeleri ile serbest ticaret anlaşmaları Türk firmaları için fırsat olabilir. Elçilik olarak Türk iş insanlarımızın yanındayız" dedi. - BURSA

Bosna Hersek NATO üyeliğinde son virajda
Bosna Hersek NATO üyeliğinde son virajda

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Ankara, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Bosna Hersek NATO üyeliğinde son virajda' - Son Dakika Ekonomi


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