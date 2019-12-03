Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, AA'nın

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reis-ul Ulema) Husein Kavazovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Kavazovic, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Kavazovic, "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Kavazovic, özellikle haber ve yaşam kategorisindeki fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Aralarında seçim yapmak gerçekten zor. O yüzden hislerimi dinleyerek seçim yaptım." ifadelerini kullandı.