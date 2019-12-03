Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reis-ul Ulema) Husein Kavazovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, AA'nın

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reis-ul Ulema) Husein Kavazovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Kavazovic, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Kavazovic, "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Kavazovic, özellikle haber ve yaşam kategorisindeki fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Aralarında seçim yapmak gerçekten zor. O yüzden hislerimi dinleyerek seçim yaptım." ifadelerini kullandı.

Bosna - Hersek, Muhammed Said, İslam Birliği, Suriye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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