Bosna Hersek Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun bir an önce tamamlanmasını istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bosna Hersek Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun bir an önce tamamlanmasını istiyor - Son Dakika

Bosna Hersek Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun bir an önce tamamlanmasını istiyor

6 saat önce

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, Türkiye'nin de desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Bosna Hersek Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun bir an önce tamamlanmasını istiyor, System.String[]

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, Türkiye'nin de desteklediği Saraybosna- Belgrad Otoyol Projesi'nin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Bakanlar Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kısa bir süre önce göreve başlayan Tegeltija, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile görüştü.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ortak projelerin ele alındığı görüşmede, başkent Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı iki farklı güzergahtan birbirine bağlayacak otoyol projesi de ele alındı.

Görüşmede Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun bölge için büyük önem taşıdığını ifade eden Tegeltija, projenin Bosna Hersek ayağında gecikmeler yaşandığını anımsattı.

Bosna Hersek'in de projenin taraflardan Sırbistan'ın Türkiye ile ulaştığı iş birliği seviyesine ulaşması gerektiğini kaydeden Tegeltija, otoyol projesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilere de değinen Tegeltija, Türkiye'nin Bosna Hersek'in en önemli dış ticaret ortaklarından biri olduğunu ancak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki revize edilmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı yeni avantajlar da ele alındı.

TEM Otoyolu, Saraybosna, Türkiye, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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