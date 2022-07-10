BOSNA HERSEK - Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı

BOSNA HERSEK - Bosna Hersek'teki savaş sırasında Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında soykırım kurbanları anısına 11 Temmuz pazartesi günü düzenlenecek törene katılmak üzere farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna 'dan hareket eden yüzlerce motosikletli Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

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