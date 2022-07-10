BOSNA HERSEK - Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı - Son Dakika
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BOSNA HERSEK - Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı

10.07.2022 22:05
BOSNA HERSEK - Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı

GÖRÜNTÜ: Motosikletlilerin Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşma anı BOSNA HERSEK - Bosna Hersek'teki savaş sırasında Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında soykırım kurbanları anısına 11 Temmuz pazartesi günü düzenlenecek törene katılmak üzere farklı...

GÖRÜNTÜ:

Motosikletlilerin Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşma anı

BOSNA HERSEK - Bosna Hersek'teki savaş sırasında Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında soykırım kurbanları anısına 11 Temmuz pazartesi günü düzenlenecek törene katılmak üzere farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

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BOSNA HERSEK - Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı BOSNA HERSEK - Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti
Kaynak: AA

Srebrenitsa, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOSNA HERSEK - Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BOSNA HERSEK - Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı - Son Dakika
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