Bosna Hersek Savunma Bakanı, Türk savunma sanayisi şirketleri temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
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Bosna Hersek Savunma Bakanı, Türk savunma sanayisi şirketleri temsilcilerini kabul etti

20.04.2022 16:18
Bosna Hersek Savunma Bakanı, Türk savunma sanayisi şirketleri temsilcilerini kabul etti

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, Türk savunma sanayisi şirketleri Roketsan, STM ve Havelsan'ın temsilcileri ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, Türk savunma sanayisi şirketleri Roketsan, STM ve Havelsan'ın temsilcileri ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Podzic, Türk savunma sanayisi şirketleri temsilcilerini başkent Saraybosna'da ağırladı.

"Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının gözlenmesi" amacıyla yapılan toplantı, iki ülke arasındaki Askeri Mali İşbirliği Anlaşması'nın bir parçası olarak düzenlendi.

Podzic, Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri için 200 milyon lira temin edeceğini ve bu paranın Türkiye savunma sanayisinden ülkesi için yeni ekipmanlar tedarik etmek için kullanılacağını belirtti.

Bosna Hersek'in dost ülkelerin askeri teknoloji alanındaki gelişmelerini görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Podzic, " Ukrayna'da yaşananlardan sonra, Avrupa'nın da güvenliğin bir numaralı öncelik olduğunu anlayacağını umuyorum." diye konuştu.

Toplantıya katılan Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar, Podzic'e teşekkürlerini iletirken, bu alanda yapılan iş birliklerinin iki dost ülke arasında bir köprü niteliği taşıyacağının altını çizdi.

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Togo Cumhuriyeti, Roketsan, Havelsan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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