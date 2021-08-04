"Bosna Hersek Savunması-Igman 2021" törenlerle başladı - Son Dakika

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) başkent Saraybosna yakınındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulmasının ve dağın savunulmasının 28'inci yılında düzenlenen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2021" etkinliği bir dizi törenle başladı.

Program kapsamında, başkent Saraybosna'daki Sönmeyen Ateş Anıtı, Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, törende yaptığı açıklamada, Igman Dağı savunmasının yalnızca Saraybosna için değil tüm Bosna Hersek için önem arz ettiğini söyledi.

Komsic, "Düşman ordusu Igman Dağı'nı kontrol altına almayı başarabilseydi neler yaşanırdı bilmiyoruz, şu an burada konuşabilecek durumda olur muyduk onu da bilmiyoruz." dedi.

Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic de Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu'nun (ARBIH) 1992-1995 yılları arasında elde ettiği tüm zaferlerin, Bosna halkının özgürlüğü açısından büyük önem teşkil ettiğini kaydetti.

Ordunun, Igman savunmasıyla Saraybosna'nın bloke edilmesini engellediğini hatırlatan Dzaferovic, söz konusu savunmanın savaşın kilit mücadelelerinden biri olduğunu vurguladı.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in sonunda, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi etkili bir ülke haline geleceğini belirterek, "Bosna Hersek'in tüm vatandaşları, ülkenin hangi bölgesinde yaşarlarsa yaşasınlar, eşit haklara sahip olacaklar. Son günlerde Sırp Cumhuriyeti entitesinden aksi mesajlar gönderiliyor, bunlar utanç verici mesajlar, bu mesajların gönderenleri utanç duymalıdır." ifadelerini kullandı.

"Bosna Hersek Savunması - Igman 2021" etkinliğinin organizasyon kurulu başkanı Mirza Terzo da söz konusu etkinliğin en önemli amaçlarından birinin, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu mensuplarının savaştaki kahramanlıklarına dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Emekli general Rizvo Pleh de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle içeriği değiştirilen etkinliğin sürekliliğinin korunması gerektiğine işaret ederek, "Genç nesillerin, bu devlet ve milletin kendisini savunmak ve ayakta kalmak için ne tür zorluklarla mücadele ettiğini bilmesi gerekiyor." dedi.

Hem şehitleri anmak hem de Bosna Hersek savunmasını hatırlamak amacıyla 21. kez gerçekleştirilen etkinliğin merkezi töreninin 6 Ağustos Cuma günü, Igman Dağı'nda savaş yıllarında inşa edilen camide yapılacağı kaydedildi.

Igman savunmasının önemi

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, 1993 yılının ağustos ayında Igman Dağı'nda bir operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Igman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu galip gelerek Sırp askerler püskürtüldü.

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