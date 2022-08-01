Bosna Hersek Yabancılar İşleri Saha Merkezi Saraybosna Servisi tarafından yapılan açıklamada, Bosna Hersek ve Pakistan arasında 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde, Bosna Hersek'e yasa dışı yollarla gelen Pakistan vatandaşlarından ilk grubun sınır dışı edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Saraybosna, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek düzensiz göçmenleri Pakistan'a geri gönderiyor - Son Dakika

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