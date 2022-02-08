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Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi'nde yine tartışmalı bir teklif görüşüldü - Son Dakika

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi'nde yine tartışmalı bir teklif görüşüldü

08.02.2022 21:49
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi'nde yine tartışmalı bir teklif görüşüldü

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi, bugün yaptığı toplantıda, entite seviyesinde Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi kurma teklifini değerlendirdi.

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi, bugün yaptığı toplantıda, entite seviyesinde Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi kurma teklifini değerlendirdi.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi üyesi Adil Osmanovic, basına yaptığı açıklamada, Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nin hukuk sistemini Bosna Hersek devletinden ayırma girişiminin, şimdiye kadar Dayton Barış Anlaşması'na yapılan en büyük saldırı olduğunu söyledi.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Grup Başkanı Osmanovic, "Hukuk sistemini Bosna Hersek devletinden ayırma eğiliminde olan bir entite meclisinin, yaptığının karşılığını görmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Osmanovic, SDA temsilcilerinin yetki alanı içindeki her şeyi yaptıklarını, Anayasa Mahkemesinin bu konuda karar vermesini beklediklerini söyledi.

"Devletin yetkilerinin, entitelerden birine geçirilmesi mümkün değildir. Bu Anayasa Mahkemesi tarafından açıkça belirtilmiştir." diyen Osmanovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisinden tepki gelmemesi durumunda Bosna Hersek'te herkesin hukuka göre değil, istediği gibi davranabileceği sonucunun ortaya çıkacağını, bunun ülkeyi anarşiye götüreceğini dile getirdi.

Osmanovic, Bosna Hersek Savcılığından ve uluslararası toplumdan adım atmasını beklediklerini ifade etti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt daha önce Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde yapılan oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine dair alınan kararın Dayton Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini açıklamıştı.

Schmidt, "Sırp Entite Meclisi tarafından alınan kararlar, barış anlaşmasına zarar vermektedir. Bu radikal kararlar hem Sırp Cumhuriyeti hem de Bosna Hersek'in istikrarına tehdit anlamı taşımakta ve halkın barış görüşünü baltalamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri de dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

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Temsilciler Meclisi, Anayasa, Yargı, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi'nde yine tartışmalı bir teklif görüşüldü - Son Dakika


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