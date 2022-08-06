Bosna Hersek'teki savaşta "ölüm kampı"nda öldürülen 700 kurban anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Hersek'teki savaşta "ölüm kampı"nda öldürülen 700 kurban anıldı

06.08.2022 16:22
Bosna Hersek'teki savaşta "ölüm kampı"nda öldürülen 700 kurban anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırp askerlerce kurulan en büyük toplama kamplarından "ölüm kampı" olarak da bilinen Omarska'da hayatını kaybeden 700 kurban, kampın kapatılışının 30. yılında anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırp askerlerce kurulan en büyük toplama kamplarından "ölüm kampı" olarak da bilinen Omarska'da hayatını kaybeden 700 kurban, kampın kapatılışının 30. yılında anıldı.

Ülkede faaliyet gösteren toplama kampı mağdurları derneklerince Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor şehrine bağlı Omarska'daki kampın bulunduğu bölgede düzenlenen törene, mağdurlar, kurban yakınları ve dernek temsilcileri katıldı.

Omarska'dan sağ çıkmayı başaran Nijaz Mujkanovic, 30 yıl önce hissettiği acının hala taze olduğunu ifade ederek, "Eşyalarını topla' denildiğinde geri dönüş yoktu. Kırmızı ve beyaz evler vardı. Beyazı işkence için kullanılırdı. Kırmızısından ise geri dönen olmadı." dedi.

Omarska'ya 6 bin kişi kapatıldı

Prijedor şehri yakınlarındaki toplama kampları Omarska, Trnopolje, Manjaca ve Keraterm, Bosna Savaşı'nın başladığı 1992'de işkence, katliam ve tecavüzlerin merkezi olmuştu.

26 Mayıs 1992'de kurulan Omarska kampında, Sırp olmayan yaklaşık 6 bin Prijedorlu esir tutulmuş ve bunlardan 700'ü öldürülmüştü. Esirler arasında 37 kadın ve 28 çocuk da bulunuyordu.

Amerikalı ve İngiliz gazeteciler, Ağustos 1992'de toplama kamplarını haberleştirerek dünya kamuoyuna duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'teki savaşta 'ölüm kampı'nda öldürülen 700 kurban anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 16:22:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'teki savaşta "ölüm kampı"nda öldürülen 700 kurban anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement