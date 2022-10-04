Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, yaptığı açıklamada, toprağa verilecek kurbanların 1993'te Bosna Hersek'in orta kesimlerinde öldürüldüğünü ifade ederek, "Oldukça küçük ve DNA analizi mümkün olmayan ceset kalıntılarından bahsediyoruz. Daha önce kimliği tespit edilen kurbanların kemik kalıntılarına eklenemeyen iskelet kalıntısı bunlar." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek'te kimliği tespit edilemeyen kemik kalıntıları tek tabutta defnedilecek - Son Dakika

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