Bosna Hersek'te 22 kurbana ait kemik kalıntıları tek tabutta defnedildi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te 22 kurbana ait kemik kalıntıları tek tabutta defnedildi

05.10.2022 19:38

Bosna Hersek'te, 1992-1995'teki savaşta öldürülen ve kimlik tespiti imkansız olan 22 kurbana ait kemik kalıntıları, tek tabutun içerisinde Vitez Şehitliği'ne defnedildi.

Bosna Hersek'te, 1992-1995'teki savaşta öldürülen ve kimlik tespiti imkansız olan 22 kurbana ait kemik kalıntıları, tek tabutun içerisinde Vitez Şehitliği'ne defnedildi.

Bosna Hersek'in orta kesimlerinde 1993'te öldürülen ve 1998'de Mostar'daki toplu mezar kazılarında bulunan iskelet kalıntılarının boyutları nedeniyle DNA analizi yapılamadığı belirtilirken, kemiklerin, Vitez Şehitliği'ne daha önce defnedilen kurbanlara ait olduğu düşünülüyor.

Vitez'deki Ahmet Aga Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, kemik kalıntıları tek bir tabutla toprağa verildi.

Cenaze namazını kıldıran Vitez İslam Birliği Meclisi Başimamı Omer Sikira, alışık olmadıkları bir cenazeyi toprağa verdiklerini belirterek, "Bilim, kemik kalıntılarının kimlik tespitinin imkansız olduğunu söylüyor. Bizler aralarında 12 çocuğun bulunduğu 22 Boşnak'a ait olduklarına eminiz." dedi.

Babası Ramo'nun kemik kalıntılarını daha önce de toprağa veren Sifet Osmancevic de babasının 79 yaşında öldürüldüğünü belirterek, "Bulunan kemiklerini 2014'te toprağa verdik. Sonra diğer kemikleri bulundu. Şimdi de üçüncü cenazesi kılındı. Çok üzücü." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te 22 kurbana ait kemik kalıntıları tek tabutta defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bosna Hersek'te 22 kurbana ait kemik kalıntıları tek tabutta defnedildi - Son Dakika
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