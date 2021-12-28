Bosna Hersek'te 2 eski Sırp askeri savaş suçu işlemekten gözaltına alındı - Son Dakika

Bosna Hersek'te Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle itham edilen 2 eski Sırp askeri gözaltına alındı.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan 2 eski asker, Bosna Savaşı sırasında Rogatitsa kasabasında Müslüman sivillerin öldürülmesiyle suçlanıyor.

1992-1993 yıllarında Sırp Cumhuriyeti Ordusu mensubu olduğu öğrenilen 2 zanlının, Rogatitsa kasabasında kadınlardan ayırdıkları 16 erkeği bilinmeyen bir yere götürdüğü, sonrasında bu kişilerden haber alınamadığı belirtildi.

Suçlamalar arasında 1992'de Rogatitsa kasabasının Rudo bölgesinde üniformalı ve silahlı bir şekilde yöre halkına, uluslararası hukuka aykırı biçimde din ve ırk farkı güderek saldırı düzenlemek de bulunuyor.

Sorguya alınan 2 zanlının tutukluluk haline ilişkin karar mahkeme tarafından verilecek.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995 tarihine kadar sürdü.

Üç yıldan fazla süren savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kadar kişi göç etmek zorunda kaldı.