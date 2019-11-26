Bosna Hersek'te 5,4 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesinje şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesinje şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Nevesinje olan depremin, şehirden 77 kilometre uzaklıktaki başkent Saraybosna'da da hissedildiği belirtildi.
Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.
Arnavutluk'ta sabah saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bosna Hersek'te yaşanan deprem halkta paniğe yol açtı.
Son dakika: Arnavutluk'ta 13 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 Türk vatandaşı otel enkazında kaldı 1 milyar euroluk müze soygununun görüntüleri yayınlandı Rumlar, Türk hakemi istemedi! Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak