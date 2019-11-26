Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te 5,4 büyüklüğünde deprem
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Bosna Hersek'te 5,4 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesinje şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bosna Hersek'te 5,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesinje şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Nevesinje olan depremin, şehirden 77 kilometre uzaklıktaki başkent Saraybosna'da da hissedildiği belirtildi.

Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.

Arnavutluk'ta sabah saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bosna Hersek'te yaşanan deprem halkta paniğe yol açtı.

Saraybosna, Akdeniz, Avrupa, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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