Bosna Hersek'te 5 yılda 20 binden fazla kişi vatandaşlıktan çıktı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te 5 yılda 20 binden fazla kişi vatandaşlıktan çıktı

6 saat önce

Batı Avrupa ülkelerine yoğun bir göçün yaşandığı Bosna Hersek'te, son 5 yılda 20 bin 846 kişi vatandaşlıktan çıktı.

Bosna Hersek'te 5 yılda 20 binden fazla kişi vatandaşlıktan çıktı, System.String[]

Batı Avrupa ülkelerine yoğun bir göçün yaşandığı Bosna Hersek'te, son 5 yılda 20 bin 846 kişi vatandaşlıktan çıktı.

Sivil İşler Bakanlığının hazırladığı rapora göre, 2019 yılında 4 bin 59 kişi kendi isteğiyle Bosna Hersek vatandaşlığını bıraktı.

Geçmiş yıllarda vatandaşlıktan çıkanların rakamlarına da yer verilen raporda, 2015'te 3 bin 359, 2016'da 4 bin 461, 2017'de 4 bin 494 ve 2018'de 4 bin 473 kişinin Bosna Hersek vatandaşlığından çıktığı aktarıldı.

Ülkedeki mevcut yasalara göre, Bosna Hersek'in sadece Hırvatistan, Sırbistan ve İsveç ile çifte vatandaşlık uygulaması bulunuyor. Dolayısıyla göç ettikleri Batı Avrupa ülkelerinde vatandaşlık alma hakkı kazanan Bosnalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından ayrılıyor.

Bu arada, Bosna Hersek'te vatandaşlıktan çıkmak isteyenlerin devlete 400 avro ödemesi gerekiyor. Daha önce 850 avro olan bu bedel, Bakanlar Konseyinin kararıyla 400 avroya düşürülmüştü.

2019'da 60 bin insan ülkeden göç etti

Bosna Hersek Sürdürülebilir Geri Dönüşler ve Entegrasyon Birliğinin verilerine göre, 2019 yılında 60 binden fazla Bosna Hersek vatandaşı Batı Avrupa ülkelerine göç etti.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfusu bulunan Bosna Hersek'in, son sayımının yapıldığı 2013 yılından bugüne nüfusunun yüzde 6'sını göç nedeniyle kaybettiği tahmin ediliyor.

Bosna - Hersek, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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