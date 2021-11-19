Bosna Hersek'te AB'nin desteğiyle 1500 kişi kapasiteli göçmen kampı açıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac şehri yakınlarında Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle 1500 kişilik Lipa Göçmen Kampı'nın açılışı yapıldı.

AB Bosna Hersek Özel Temsilcisi Johann Sattler, kampın 11 ayda tamamlandığını ifade ederek, göçmenlerin geçen kış yaşadığı sıkıntıların bir daha tekrarlanmaması için kamp projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic de yapılan iş birliğinin faydalı bir şekilde neticelendiğini belirterek, "Kampın açılışıyla göçmen krizini geride bıraktığımızı ve artık göçmen meselesiyle ilgilendiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Una Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ruznic ise olası bir göçmen dalgasını artık daha hazırlıklı karşılayabileceklerini kaydetti.

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa şehri yakınlarındaki ormanlık alanlarda kalan göçmenlerin yerleştirileceği kampta 300 kişinin kaldığı ifade edildi.

Yaşam koşullarının oldukça iyileştirildiği kampa çocuklu ve ihtiyaç sahibi 1200 kişinin daha yerleştirileceği bildirildi.