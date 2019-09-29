Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te arama kurtarma eğitimi sona erdi
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Bosna Hersek'te arama kurtarma eğitimi sona erdi

17 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Bosna Hersek'in doğusundaki Foca şehrinde yürütülen arama kurtarma eğitimi tamamlandı.

Bosna Hersek'te arama kurtarma eğitimi sona erdi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Bosna Hersek'in doğusundaki Foca şehrinde yürütülen arama kurtarma eğitimi tamamlandı.

Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekiplerinin katıldığı "Doğada arama kurtarma temel eğitimi", teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Arama kurtarma ekiplerinin, ülkede yaşanan kaza ve afetlerde daha iyi hizmet sunabilmesi amacıyla düzenlenen eğitime katılan 32 kişi, uzmanlardan bir hafta boyunca teorik ve pratik dersler aldı.

Foca şehrine bağlı Tjentiste bölgesinde düzenlenen eğitime katılanlara doğada karşılaşabilecekleri zorluklara yönelik temel bilgiler verildi. Eğitim kapsamında, dağda ve suda arama kurtarma tatbikatları yapıldı.

Bosna - Hersek, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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