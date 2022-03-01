Bosna Hersek'te "Bağımsızlık Günü" 30 yılında kutlanıyor - Hum tepesi bayrak töreni - Son Dakika
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Bosna Hersek'te "Bağımsızlık Günü" 30 yılında kutlanıyor - Hum tepesi bayrak töreni

01.03.2022 15:25

-Bosna Hersek Bayrağının Göndere çekilmesi -Milli marşın çalınması ve saygı duruşuBosna Hersek 'Bağımsızlık Günü' Kutlamaları Hum tepesindeki Bayrak töreni ve milli marşın çalınmasıyla başladı.

-Bosna Hersek Bayrağının Göndere çekilmesi

-Milli marşın çalınması ve saygı duruşu

Bosna Hersek 'Bağımsızlık Günü' Kutlamaları Hum tepesindeki Bayrak töreni ve milli marşın çalınmasıyla başladı. Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra siyasiler, askerler, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü 30 yılında kutlanıyor - Hum tepesi bayrak töreni
Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü 30 yılında kutlanıyor - Hum tepesi bayrak töreni
Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü 30 yılında kutlanıyor - Hum tepesi bayrak töreni

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Bağımsızlık, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te 'Bağımsızlık Günü' 30 yılında kutlanıyor - Hum tepesi bayrak töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bosna Hersek'te "Bağımsızlık Günü" 30 yılında kutlanıyor - Hum tepesi bayrak töreni - Son Dakika
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