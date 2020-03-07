Bosna Hersek'te "Balkan Gençlik Okulu" açıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te "Balkan Gençlik Okulu" açıldı

7 saat önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen "Balkan Gençlik Okulu" projesinin açılışı yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen "Balkan Gençlik Okulu" projesinin açılışı yapıldı.

Başkentteki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) bünyesindeki Balkan Araştırma Merkezi'nin, YTB'nin desteğiyle başlattığı proje kapsamında öğrencilerin, iki aylık eğitim programına katılarak tarih, sanat, psikoloji, siyasal bilimler, edebiyat ve hukuk birçok alanda yeni bilgiler edinmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı açıklamada, projenin Balkanlar açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, "Projeye katılan öğrencilerin Bosna Hersek gibi çok güzel bir ülkede Türkiye ile bir kültür köprüsü görevleri olacak." dedi.

YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kazancı da proje sayesinde öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kuracağına işaret ederek, projenin Bosna Hersek'te başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım da Balkan Gençlik Okulu'nun oldukça kapsayıcı bir proje olduğunu belirtti.

IUS'ta görev yapan Prof. Dr. Muhidin Mulalic, aynı projenin Sırbistan, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'da yapıldığını anımsatarak, proje kapsamında aldıkları 60 başvurudan 20'sinin kabul edildiğini söyledi.

Projeye katılacak öğrencilerden Amar Karadzus da oldukça zengin bir eğitim programına dahil olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Öğrencilerin, IUS'ta gerçekleşecek birçok faaliyete katılacağı eğitim programı, Türkiye gezisiyle son bulacak.

Bosna Hersek'te Balkan Gençlik Okulu açıldı

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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