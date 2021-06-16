Bosna Hersek'te bir şirkette çok sayıda uçak bombası bulundu - Son Dakika

Bosna Hersek Savcılığı talimatıyla ülkenin güneyindeki Grude'de yürütülen operasyonda, çok sayıda uçak bombası ele geçirildi.
Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, polis güçleriyle ortaklaşa yürütülen operasyon kapsamında, Grude'deki bir şirkette arama yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, üretim, tedarik ve ticaretinin sivil vatandaşlara yasak olduğu, çok sayıda uçak bombasının bulunduğu belirtildi.
Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş zamanına ait olduğu tahmin edilen uçak bombalarının patlayıcı grubuna girmesi nedeniyle tehlikeli olduğuna işaret edilen açıklamada, olay hakkında detaylı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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