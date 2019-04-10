Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te Cami İnşaatına Irkçı Saldırı

Bosna Hersek'te Cami İnşaatına Irkçı Saldırı

38 dakika önce

BANJA Bosna Hersek'teki 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırplar tarafından temeline kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapımı devam eden Banja Luka şehrindeki Arnaudiye Camisi'nin duvarlarına gamalı haç ve aşırı Sırp milliyetçilerinin sembolü "4S" çizildi.

Bosna Hersek'te Cami İnşaatına Irkçı Saldırı, System.String[]
BANJA Bosna Hersek'teki 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırplar tarafından temeline kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapımı devam eden Banja Luka şehrindeki Arnaudiye Camisi'nin duvarlarına gamalı haç ve aşırı Sırp milliyetçilerinin sembolü "4S" çizildi.

İnşası devam eden tarihi caminin duvarlarına "4S" olarak da bilinen "Sadece Birleşme Sırpları Korur" anlamını taşıyan sembolün ve ayrıca Nazilerin sembolü olan gamalı haçın çizilmesi tepki çekti.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) polisinden yapılan açıklamada, "cami duvarlarına yapılan çirkin saldırının faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldığı" bildirildi.

Açıklamada, "aşırıcı ve milliyetçi söylemler içeren bu tarz çirkin saldırıların şiddetle kınandığı" vurgulandı.

Banja Luka şehrinde 1595'te inşa edilen Arnaudiye Camisi, 1993 yılında Sırplar tarafından temellerine kadar yıkılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi Osmanlı camisinin yeniden inşasına 2017'de başlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:21 Kaynak: AA
Bosna - Hersek, Güncel
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