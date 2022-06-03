Bosna Hersek'te Çince Köprüsü Yarışması Düzenlendi

PALE, 3 Haziran (Xinhua) -- " Çince Köprüsü" olarak da adlandırılan, Yabancı Üniversite Öğrencileri Çince Yeterlilik Yarışması Çarşamba günü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'nın yaklaşık 20 kilometre güneydoğusundaki Pale kentinde düzenlendi. Yarışmacılar Çin dili, hat sanatı ve dövüş sanatlarındaki becerilerini sergiledi. Bu, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana çevrimdışı düzenlenen ilk yarışma oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Saraybosna, Çince, Güncel, Son Dakika

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