Bosna Hersek'te Çince Köprüsü Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Çince Köprüsü Yarışması Düzenlendi

03.06.2022 16:32
Bosna Hersek'te Çince Köprüsü Yarışması Düzenlendi

PALE, 3 Haziran (Xinhua) -- "Çince Köprüsü" olarak da adlandırılan, Yabancı Üniversite Öğrencileri Çince Yeterlilik Yarışması Çarşamba günü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın yaklaşık 20 kilometre güneydoğusundaki Pale kentinde düzenlendi.

PALE, 3 Haziran (Xinhua) -- "Çince Köprüsü" olarak da adlandırılan, Yabancı Üniversite Öğrencileri Çince Yeterlilik Yarışması Çarşamba günü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın yaklaşık 20 kilometre güneydoğusundaki Pale kentinde düzenlendi. Yarışmacılar Çin dili, hat sanatı ve dövüş sanatlarındaki becerilerini sergiledi. Bu, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana çevrimdışı düzenlenen ilk yarışma oldu.

Bosna Hersek'in Pale kentinde Çince Köprüsü Yarışması'na katılan bir yarışmacı görülüyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nedim Grabovica/Xinhua)

Bosna Hersek'in Pale kentinde Çince Köprüsü Yarışması'na katılan bir yarışmacı performans sergiliyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nedim Grabovica/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Saraybosna, Çince, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Çince Köprüsü Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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