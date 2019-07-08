Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
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Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde bekleyen vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirenlerden detaylar SARAYBOSNA - Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halklar...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde bekleyen vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirenlerden detaylar
SARAYBOSNA - Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüştüğü otelin önünde Bosna Hersekli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:42 Kaynak: AA
Güncel
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