Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde bekleyen vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirenlerden detaylar SARAYBOSNA - Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halklar...
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:42 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde bekleyen vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirenlerden detaylar
SARAYBOSNA - Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüştüğü otelin önünde Bosna Hersekli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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