Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

13.12.2020 00:57
Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi, System.String[]

Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) tarafından, Bosna Savaşı'nı (1992-1995) sonlandıran Dayton Barış Anlaşmasının 25.yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) tarafından, Bosna Savaşı'nı (1992-1995) sonlandıran Dayton Barış Anlaşmasının 25.yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun ev sahipliğinde başkent Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Avrupa Birliği (AB) Delegasyon Şefi Johann Sattler ve ülkedeki diplomatik temsilciler katılırken, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu birçok ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisinin gönderdiği video mesajlar gösterildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleşen etkinlikte konuşan Inzko, barışın, Bosna Hersek'e 30'dan çok denemenin ardından ancak Dayton Anlaşması ile geldiğini anımsatarak, "Barışın önemini Yukarı Karabağ örneğinde, Orta Doğu'da, Keşmir'de yaşanan çatışmalarda anlıyoruz." diye konuştu.

Dayton'un iki neticesi bulunduğuna dikkati çeken Inzko, bunlardan birinin barış diğerinin ise karmaşık siyasi yapısına rağmen ayakta kalmayı başaran Bosna Hersek olduğunu vurguladı.

Turkovic de Dayton Barış Anlaşması'nın Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük trajediyi sonlandırdığını ve Bosna Hersek'i yok olmaktan kurtardığını belirterek, "Bosna Hersek, bugün zor bir geçmiş ve iyi bir gelecek dönemecinde bulunuyor. Entegrasyon sürecimizde bize destek olan dost ülkelere ve Bosna Hersek'in var olmasına katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

AB Delegasyon Şefi Sattler ise barışın, savaşın sonundan, silahları susturmaktan daha fazlası olması gerektiğine işaret ederek, Bosna Hersek halkının korkusuz ve endişesiz bir hayatı hak ettiğini vurguladı.

"Dayton Barış Anlaşması son değil, başlangıçtı"

Programa video mesaj gönderen eski ABD Başkanı Bill Clinton, barış anlaşmasının önemine dikkati çekerek, "Bosna Hersek'teki savaşın sonlandırılmasının o kadar zaman almasına ve Srebrenitsa Soykırımı'nın gerçekleşmesine engel olamayışımıza hala çok üzülüyorum. Barış anlaşması imzalandığında bunun bir son değil bir başlangıç olduğunu biliyorduk. Zira barış gün be gün inşa edilmesi gereken bir süreci temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de mesajında, barışın sağlanması, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları için sarf edilen çabanın iki katına ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Barış üzerine kurulu bir gelecek inşa etmek istiyorsanız ihtiyacınız olan şey geçmişle yüzleşmektir. Savaş döneminde ağır suçların işlendiğini kabul etmeliyiz. Bu suçlar asla unutulmamalı, suçları işleyenlerin ideolojileri ise asla yüceltilmemelidir." şeklinde konuştu.

Savaşın açtığı yaraların hala kabuk bağlamadığını dile getiren AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "Bosna Hersek'in geleceği AB'dir. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için ülkedeki liderlerin üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerekiyor. Barış anlaşmasının 25. yılını, Dayton'dan Brüksel'e bir dönüm noktası olarak değerlendirelim." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de mesajında, NATO'nun savaşan tarafların masaya oturmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydederek, "Bosna Hersek, bugün dünyada güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunan ülkelerden biri haline geldi. Bu büyük bir başarı. NATO Bosna Hersek'i desteklemeye devam edecek." diye konuştu.

"Bosna Hersek halkı, karşılıklı saygı ve hoşgörü sayesinde hayatta kalmayı başardı"

Programa Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı sıfatıyla video mesaj gönderen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise Bosna Hersek halkının karşılıklı saygı ve hoşgörü sayesinde hayatta kalmayı başardığını ifade ederek, uzun vadeli ve kapsamlı bir barışın, uzun bir süreç olduğunu ve gelecekte atılabilecek adımların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

OHR'de iki yıl görev yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Bosna Hersek'in kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu hatırlatarak, "Bosna Hersek'in, gençlere göç etmekten başka bir alternatif sağlaması, güvenli bir yaşam sunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen, ülkesinin Batı Balkanlar'da barıştan yana olduğunu anımsatarak, "Avusturya, Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasına büyük katkı sağladı. Bu program, barış ve istikrarın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha düşünmemiz için güzel bir fırsat." şeklinde konuştu.

Program kapsamında Vijecnica Kütüphanesine Bosna Hersek bayrağı yansıtılırken, Saraybosna Filarmoni Orkestrası da anlaşmanın 25. yılı dolayısıyla, sembolik olarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın Senfoni No. 25 eserini seslendirdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan ve binlerce masum sivilin yaşamını yitirdiği kanlı savaş, ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde bulunan Wright-Paterson Hava Üssü'nde 21 Kasım 1995'te paraf edilen ve 14 Aralık 1995'te Fransa'nın başkenti Paris'te Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman tarafından imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile son bulmuştu.

Avrupa Birliği, Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump, Adalet Bakanı Barr'ın üstünü çizdi Pfizer'ın koronavirüs aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtıma çıkıyor Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın yardım istedi: Ben ölünce değil, yaşarken destek olmanızı istiyorum Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Meteoroloji'den 4 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu Meteoroloji'den 4 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu "sağanak" uyarısı         
00:13
Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı         
23:54
Putin'den NATO'ya gözdağı! 8 bin kilometre menzilli balistik füze denemesi yapıldı Putin'den NATO'ya gözdağı! 8 bin kilometre menzilli balistik füze denemesi yapıldı         
23:06
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı         
21:47
Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz         
21:04
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek         
12:55
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 01:05:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei