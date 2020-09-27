Bosna Hersek'te Doboj İslam Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Doboj şehrindeki 498 yıllık İslam Birliği Meclisi, ilk kez Türkiye'nin katkılarıyla İslam Kültür Merkezine kavuştu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Gaziemir ile Küçükçekmece kardeş müftülükleri iş birliğinde açılışı yapılan merkezin eğitim faaliyetleri, kurs ve toplantı gibi alanlarda hizmet vermesi amaçlanıyor.

Açılışa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu belirterek, "2014 yılında yaşanan büyük sel felaketinden Doboj bölgesi çok etkilendi. Hemen arkasından birçok proje başlatıldı. Bunlardan bir tanesi de bugün açılışını yaptığımız İslam Kültür Merkezi." dedi.

Merkezin inşasına 2015'te başlandığını anımsatan Koç, katkı sağlayan ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Doboj İslam Birliği Meclisi Başimamı Bajro Dzafic de merkezin 1425 metrekare alanda inşa edildiğini, içerisinde kütüphane ve okuma salonlarının olduğunu belirtti.

Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel ise Doboj bölgesine ilk yardımların sel felaketiyle beraber yapıldığını ifade ederek, gelecek dönemde de iş birliğine devam edeceklerini söyledi.

Açılışa Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Yardımcısı Enes Ljevakovic, Doboj Belediye Başkanı Boris Jerenic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Yunus Keleş de katıldı.