Bosna Hersek'te Dodik'in "hileli" seçim galibiyeti protesto edildi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Dodik'in "hileli" seçim galibiyeti protesto edildi

06.10.2022 23:10
Bosna Hersek'te Dodik'in "hileli" seçim galibiyeti protesto edildi

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) muhalefet partileri 2 Ekim'de yapılan RS Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasını talep ederken, bunu destekleyen binlerce kişi sokağa döküldü.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) muhalefet partileri 2 Ekim'de yapılan RS Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasını talep ederken, bunu destekleyen binlerce kişi sokağa döküldü.

Banja Luka'daki Krajina Meydanı'nda toplanan kalabalık, Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) Başkanı Milorad Dodik'in pazar yapılan seçimleri hileyle kazandığına dair slogan atarken, seçimi asıl kazananının Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic olduğu ifade edildi.

PDP Genel Başkanı Branislav Borenovic, burada yaptığı konuşmada, oy sayma sürecinde yanlışlık yapıldığını, protestolarına devam edeceklerini söyledi.

RS Başkanlığı için kullanılan oyların bir kez daha sayılması için dün Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu'na (CIK) başvuruda bulunduklarını ifade eden Borenovic, buradan gelecek sonuca göre RS Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesini talep edeceklerini vurguladı.

Borenovic, 65 bin oyun istismar edildiğini kaydederek, haklarını arayacaklarını belirtti.

Trivic de Dodik'in "oy çaldığını" ifade ederek, "Mücadeleyi bırakmayacağız. Daha yeni başladık." dedi.

Banja Luka'da toplanan kalabalık olaysız dağılırken, ellerinde "Hırsız Milorad" yazılı dövizler taşıdı.

Seçim akşamı Dodik ve Trivic arasında seçimi "biz kazandık" yarışı yaşanmıştı.

İki parti kanadı da kendi adaylarının seçimi kazandığına dair açıklamalar yaparken, Dodik de Trivic de zafer konuşması yapmıştı.

CIK'in yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre Dodik'in seçimi önde tamamlayarak yeni RS Başkanı olduğu açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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