Bosna Hersek'te Dusan Bajevic dönemi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bosna Hersek'te Dusan Bajevic dönemi! - Son Dakika Spor

Bosna Hersek'te Dusan Bajevic dönemi!

6 saat önce

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bajevic'in, yönetim kurulunun ortak kararıyla bu göreve en uygun isim olarak belirlendiği ifade edildi.

Bosna Hersek'te Dusan Bajevic dönemi!, System.String[]

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bajevic'in, yönetim kurulunun ortak kararıyla bu göreve en uygun isim olarak belirlendiği ifade edildi.


Yeni teknik direktörün, ocak ayında düzenlenmesi planlanan basın toplantısıyla resmi olarak tanıtılacağı kaydedildi.


Futbol kariyerine Velez Mostar'da başlayarak uzun yıllar Yugoslavya Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen 71 yaşındaki Bajevic, Yunanistan Ligi'nde 10 yıl boyunca aralarında AEK ve PAOK'un da bulunduğu çeşitli takımları çalıştırdı.


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Futbol Federasyonu, Bosna - Hersek, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:31 
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