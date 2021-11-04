Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te dün akşam başlayıp sabah saatlerinde de etkisini devam ettiren şiddetli rüzgar, başkent Saraybosna'da maddi hasar oluşturdu.

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te dün akşam başlayıp sabah saatlerinde de etkisini devam ettiren şiddetli rüzgar, başkent Saraybosna'da maddi hasar oluşturdu. Kentte birçok araç zarar görürken bazı semtlerde evlerin çatıları uçtu. Ilidza semtinde ağaçların devrilmesine neden olan şiddetli rüzgar, birçok reklam panosu ve heykele de zarar verdi. Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Birliğinden yapılan açıklamada, ülke genelinde gün içinde etkili olacak şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kırmızı alarm verildiği belirtildi.

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