Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı
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Bosna Hersek'te GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı

1 saat önce

- Genel görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Saraybosna'da Bosna Hersek'in Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko'yu kabul etti.

- Genel görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Saraybosna'da Bosna Hersek'in Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko'yu kabul etti.
Bosna Hersek'te GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:01 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Valentin İnzko, Saraybosna, Güncel
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