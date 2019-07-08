Bosna Hersek'te GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı
1 saat önce
- Genel görüntüler Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:07 Kaynak: AA
- Genel görüntüler
Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'da yapıldı.
Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tepki çeken Sıla konseri hakkında açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı
Ali Babacan'ın istifa kararını dünya basını böyle duyurdu