Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı
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Bosna Hersek'te GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı

1 saat önce

- Genel görüntüler Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı.

- Genel görüntüler
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı.
Bosna Hersek'te GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:07 Kaynak: AA
Saraybosna, Avrupa, Güncel
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