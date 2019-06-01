Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te göçmen kampında yangın: 29 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Bosna Hersek'te göçmen kampında yangın: 29 yaralı

1 saat önce

Bosna Hersek'in Velika Kladusa kentindeki bir göçmen kampında yangın çıktı. 29 kişi yaralandı

Bosna Hersek'te göçmen kampında yangın: 29 yaralı, System.String[]

Bosna Hersek'in Velika Kladusa kentindeki bir göçmen kampında çıkan yangın sonucu 29 kişi yaralandı. Bölge Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ale Siljdedic, yaklaşık 500 göçmenin kaldığı Miral Kampı'ndaki yangında yaralananların Velika Kladusa ve Bihac'da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

Bu sabah başlayan yangına itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahalede bulundu. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için açılan soruşturmayı sürdürüyor.


137kelime
H2Büyük BaşlıkCtrl+Alt+1
H3Orta BaşlıkCtrl+Alt+2
Madde - SayıCtrl+Alt+L
Madde - NoktaCtrl+Alt+U
"Önemli AçıklamaCtrl+Alt+O
BKalınCtrl+B
IİtalikCtrl+I
UAltı ÇiziliCtrl+U
Link EklemeCtrl+Alt+K
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:08 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evin mutfağına giren dev timsah kabus dolu saatler yaşattı ABD'de belediye binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı Genetiği değiştirilmiş mantarlar sıtma taşıyan sivrisinekleri hızla öldürebiliyor Şarkıcı Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafına yorum yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:25:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te göçmen kampında yangın: 29 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]