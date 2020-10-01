Bosna Hersek'te göçmenler arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac şehri yakınlarında, göçmenler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi de yaralandı.

Una-Sana Kantonu İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ale Siljdedic yaptığı açıklamada, Zegar kasabasından gece gelen ihbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirterek, yaklaşık 80 kişilik iki göçmen grup arasında büyük bir kavga yaşandığını aktardı.

Afgan göçmenlerin Pakistanlı göçmenlere saldırdığı olayda, 2 göçmenin hayatını kaybettiğini söyleyen Siljdedic, olayda ayrıca 10'u ağır 18 göçmenin de yaralandığını ifade etti.

Yaralıların tedavilerinin Bihac'taki kanton hastanesinde sürdüğünü kaydeden Siljdedic, yaralanmaların kesici ve delici aletlerin yanı sıra sert cisimlerle gerçekleştirildiğini belirtti.

Olayla ilgili kanton savcılığı da soruşturma başlattı.

Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için Bosna Hersek'i geçiş güzergahı olarak kullanan düzensiz göçmenler arasında daha önce de birçok kez kavgalar yaşanmıştı.