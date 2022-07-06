Bosna Hersek'te hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te hayat pahalılığı protesto edildi

06.07.2022 21:34
Bosna Hersek'te hayat pahalılığı protesto edildi

Bosna Hersek'te başkent Saraybosna dahil Mostar, Banja Luka, Tuzla ve Bihac kentlerinde toplanan binlerce kişi, ülkede son dönemde artan fiyatlara dikkat çekerek hayat pahalılığını protesto etti.

Bosna Hersek'te başkent Saraybosna dahil Mostar, Banja Luka, Tuzla ve Bihac kentlerinde toplanan binlerce kişi, ülkede son dönemde artan fiyatlara dikkat çekerek hayat pahalılığını protesto etti.

Saraybosna'daki parlamento binası önünde toplanan gruptakiler, "Adalet istiyoruz" ve "Susmak istemiyorum" yazılı dövizler açtı, hükümeti hayat pahalılığıyla mücadele edememekle suçladı.

Organizatörlerden Sanin Musa, Saraybosna'da 5 bine yakın kişinin toplandığını ifade ederek, akaryakıtta ÖTV'nin askıya alınması, gıda ürünlerinden alınan verginin azaltılması, asgari ücretin artırılması, çocuk yardımı ve maaşlardan yapılan kesintilerin azaltılması gibi taleplerde bulunduklarını söyledi.

Mostar'da toplananlar da son dönemdeki zamlara dikkati çekti, maaşların ise yerinde saydığını belirtti.

Banja Luka, Tuzla ve Bihac kentlerindeki protestolarda da hükümetten hayat pahalılığını sona erdirecek çözümler bulması istendi.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika

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