Organizatörlerden Sanin Musa, Saraybosna'da 5 bine yakın kişinin toplandığını ifade ederek, akaryakıtta ÖTV 'nin askıya alınması, gıda ürünlerinden alınan verginin azaltılması, asgari ücretin artırılması, çocuk yardımı ve maaşlardan yapılan kesintilerin azaltılması gibi taleplerde bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Saraybosna, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek'te hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika

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