Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kent merkezinin ortasından geçen Miljacka nehrinin kaynağı ziyaretçilerini etkiliyor.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kent merkezinin ortasından geçen Miljacka nehrinin kaynağı ziyaretçilerini etkiliyor. Birçok canlıya da ev sahipliği yapan kaynak ilkbaharın gelmesiyle yeşilin farklı tonlarına büründü.
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3.05.2020 20:26:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bosna Hersek'te ilkbahar - Son Dakika