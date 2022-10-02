Bosna Hersek'te, genel seçimde oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te, genel seçimde oy kullanma işlemi başladı

02.10.2022 09:26

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde halk oylarını kullanıyor.

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde halk oylarını kullanıyor.

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, yerel saatle 07.00-19.00'da oy kullanabilecek.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunca (CIK) yapılan açıklamada, ülke genelinde 5 bin 903 sandığın açıldığı ifade edilerek, seçim günü 60 bin gözlemcinin görev aldığı belirtildi.

Seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katılıyor.

Bu arada FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken, RS'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gidiyor.

FBIH içinde yer alan Saraybosna, Tuzla, Zenica-Doboj, Una-Sana, Orta Bosna, Hersek-Neretva, Bosna-Podrinje, Batı Hersek, On ve Posavina olmak üzere 10 kantonda da seçmenler, milletvekili pozisyonu için oylarını kullanacak.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçilecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısı açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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