Bosna Hersek'te "Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitme Programı" düzenlendi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te "Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitme Programı" düzenlendi

14.05.2022 18:04
Bosna Hersek'te "Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitme Programı" düzenlendi

Bosna Hersek'te Güvenlik Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde "Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitme Programı" düzenlendi.

Bosna Hersek'te Güvenlik Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde "Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitme Programı" düzenlendi.

Programa, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfından (İHH) eğitmenler katıldı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Bakir Dautbasic, "Eğitim, TİKA tarafından yürütülen yardım programı kapsamında Türkiye'den ortaklar tarafından düzenlendi. Toplamda 30 kişi sertifikasını aldı. Katılımcılar, gelecekteki faaliyetlere hazırlanmasının bir parçası olarak çok önemli ve zorlu bir eğitimden geçtiler." dedi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal, "TİKA olarak, 2017'den beri, arama kurtarma alanındaki tecrübelerimizin aktarılmasına yönelik eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu geçen süre zarfında, doğada arama kurtarma ve kentsel arama kurtarma eğitimlerimizi tamamlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Her bir eğitimin 3 aşaması olduğunu ve toplam 400 kişiyi eğittiklerini kaydeden Ünal, Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığına, vermiş oldukları koordinasyon ve diğer tüm desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ünal, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bu alandaki tecrübelerinin aktarılmasında büyük emeği geçen İHH ekibine de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay itibarıyla 'suda arama kurtarma' eğitimlerimize başlayacağımızı belirtmek isterim."

Ünal, tüm bu eğitimlerin tamamlanması ile Bosna Hersek'in yerel kurtarma ekiplerinin kuvvetleneceğinin ve kapasitesinin artacağının altını çizdi.

İHH'nin Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Emre Yerli ise "Vakfımızın kuruluşunun temeli, Bosna Hersek'e yapılan insani yardım çalışmalarına dayanmaktadır. 1992'den beri çeşitli vesilelerle iş birliği ve koordinasyonu artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Güvenlik Bakanlığı, Arama Kurtarma, TİKA, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te 'Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitme Programı' düzenlendi - Son Dakika


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