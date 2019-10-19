Bosna Hersek'te kırmızının 50 tonu
43 dakika önce
Zorica Rebernik'in tüm hayatı kırmızılar içerisinde geçiyor.
Zorica Rebernik'in tüm hayatı kırmızılar içerisinde geçiyor. Hatta Rebernik kırmızıya olan tutkusunu öldükten sonra da sürdürmeyi planlıyor
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:47
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