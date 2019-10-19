Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek'te kırmızının 50 tonu
Son Dakika Dünya Bosna Hersek'te kırmızının 50 tonu

Bosna Hersek'te kırmızının 50 tonu

43 dakika önce

Zorica Rebernik'in tüm hayatı kırmızılar içerisinde geçiyor.

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Zorica Rebernik'in tüm hayatı kırmızılar içerisinde geçiyor. Hatta Rebernik kırmızıya olan tutkusunu öldükten sonra da sürdürmeyi planlıyor

Bosna Hersek'te kırmızının 50 tonu

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:47 
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