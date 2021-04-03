Bosna Hersek'te Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına katılanlar sergi açtı - Son Dakika

Bosna Hersek'te Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına katılanlar sergi açtı

03.04.2021 14:15
Bosna Hersek'te Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına katılanlar sergi açtı, System.String[]

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (KOMEK) katılan kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (KOMEK) katılan kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Saraybosna Maarif okullarında gerçekleştirilen eğitim ve sanat atölyelerine katılan kursiyerler, bu kapsamda aldıkları konfeksiyon, filografi, mefruşat, örgü, ıslak keçe, ipek boyama, ahşap boyama, kurdele nakışı, alüminyum rölyef ve kağıt rölyef eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen açılış törenine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic'in yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uslu ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Altay, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ve etkilerinin bir an önce sona ermesi temennisinde bulunarak, KOMEK'in Konya'nın en önemli markalarından biri olduğunu anımsattı.

Konya'da yüz binlerce insanın KOMEK sayesinde meslek edindiğini aktaran Altay, "Balkanlar'da da 2007 yılından itibaren başta Bosna Hersek olmak üzere, Kuzey Makedonya ve Kosova'da on merkezde meslek edindirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gönül coğrafyamızda, Balkanlar'da çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Programları Maarif Okullarında yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Altay, meslek edindirme kurslarının on branşta açıldığını ve sergi sayesinde kursun başarısını görme imkanı bulduklarını söyledi.

Efendic de Maarif Okullarının üç yıldır Novi Grad Belediyesinde başarılı bir eğitim hizmeti sunduğunu vurgulayarak, kursiyerlerin hazırladıkları eserlerin her evi süsleyebilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Özdil ise Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliğinin sonuçlarından çok memnun olduklarını, projenin birkaç yıldır devam ettiğini belirtti.

Programa katkı veren tüm kurumlara teşekkürlerini ileten Özdil, "Böylece okulumuz sadece kendi öğrencilerine değil bütün Saraybosna halkına meslek edindirme anlamında da katkı verme imkanı buluyor. Bunu da çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Saraybosna Maarif Okulu Sosyal Faaliyet Koordinatörü Edis Botic, söz konusu eserlerin üçüncü KOMEK kursları sırasında ortaya çıktığını aktararak, dört ay süren kursların dördüncü döneminin de başladığını söyledi.

Botic, serginin 6 Nisan Salı gününe kadar ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

Saraybosna, Altay, Konya, KOMEK, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bosna Hersek'te Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına katılanlar sergi açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı "Eğlence sahnesi çekeceğiz" denilerek düzenlenen 500 kişilik partiye baskın! Korkudan tel çitlere aldırmadan ağaçlık alana kaçtılar İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık
Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi         
14:28
Hollanda'daki ırkçılara Türk Milli Takımı'nı seçerek dersini veren Orkun Kökçü, şimdi de en iyi futbolcu seçildi Hollanda'daki ırkçılara Türk Milli Takımı'nı seçerek dersini veren Orkun Kökçü, şimdi de en iyi futbolcu seçildi         
13:46
HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz         
13:23
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları         
13:01
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi         
12:00
Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu         
11:48
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu         
11:11
Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü         
10:32
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi         
09:54
Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere yetişemiyor Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere yetişemiyor         
09:40
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 15:11:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bosna Hersek'te Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına katılanlar sergi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei