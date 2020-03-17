Bosna Hersek'te Korona nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Korona nedeniyle acil durum ilan edildi

6 saat önce

Bosna Hersek'te korona virüsüne karşı alınan tedbirler çerçevesinde ülke genelinde acil durum ilan edildiği duyuruldu.

Bosna Hersek'te Korona nedeniyle acil durum ilan edildi, System.String[]

Bosna Hersek'te korona virüsüne karşı alınan tedbirler çerçevesinde ülke genelinde acil durum ilan edildiği duyuruldu.


Dünya'da hızla yayılmaya devam eden korona virüsüne karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Bosna Hersek'te korona virüsü nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan edildi. Korona virüsüne karşı alınacak tedbirler çerçevesinde olağanüstü toplanan Bosna Hersek Bakanlar Kurulu, ülke genelinde acil durum ilan edildiğini açıkladı. Toplantıda yabancıların ülkeye girişlerine ilişkin rejim, karantina uygulamaları, tıbbi malzeme ve gıda tedariki, izolasyon konularının yanında alınan kararlara uymayanlara yönelik yaptırımlar gibi birçok konunun da masaya yatırıldığı öğrenildi.


Sınırlara Çadır Karantinası


Olağanüstü tedbirler çerçevesinde Bosna Hersek'e giriş yapacak yabancıların sınır bölgesinde kurulacak çadırlarda karantinaya alınacağı bildirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Zoran Tegeltija, tedbirin uygulanması için ordunun yardımına ihtiyaç duyulacağını ve sınırlardaki zorunlu karantina uygulamasının bir hafta içinde başlatılabileceğini ifade etti. Başbakan Tegeltija açıklamasında, "Korona virüs ile mücadelenin henüz başında bulunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sağlık kurumlarının belirlediği direktifler çerçevesinde hareket etmeye davet ediyorum" dedi.


Öte yandan vak'a sayısının 27'ye çıktığı ülkede genç nüfusun önemli bir kısmının Avrupa'da çalışıyor olmasının virüsün yayılmasını hızlandırmasından endişe ediliyor. Yetkililer özellikle yaşlı vatandaşlara gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları için çağrıda bulunuyor. - SARAYBOSNA

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
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