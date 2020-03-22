Bosna Hersek'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bosna Hersek'te koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH), yerel saat ile 18: 00-05: 00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH), yerel saat ile 18: 00-05: 00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Başkent Saraybosna'nın bomboş sokakları dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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